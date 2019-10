Conoce cómo superar los traumas del divorcio de una vez por todas

Ciudad de México.- La separación nunca será fácil, pues todo es a su tiempo, además cada persona es diferente, es por ello que en la cuestión del tiempo que tiene que pasar para superar el divorcio es incierta, ya que todo dependerá de cada uno, sin embargo, hay diferentes aspectos que hacen que superes más rápido esta etapa.

Una madre, las amigas, que siempre están ahí para escuchar, también me ayuda hablar con gente que ha pasado por lo mismo y que ya han salido adelante. Muchas veces lo único que necesitas es desahogarte, soltarlo todo, para empezar a sentirme mejor. Recordar lo sucedido y criticar a tu ex, solo hace que te quedes atascada en lugar de ver hacia delante, pues alimentas la rabia y el dolor.

Una de las peores cosas de un divorcio es que todo se tambalea, sin embargo, debes de preguntarte, dónde vas a vivir, cómo será la custodia de los niños, cómo planificar tu futuro financiero etc. Estos son pensamientos comunes, pero debes enfrentarlos, ya que es bueno para cerrar las heridas y eso te ayudará a tranquilizarte y a ver el futuro de manera más positiva.

Cuando más negro lo ves todo, es porque estas a punto de salir del divorcio. Así que dedícate a hacer cosas que te ponen de buen humor fácilmente. Ocupa tu mente para que tu día no sea totalmente negro. Estar sola tiene sus cosas buenas, como atreverte a hacer eso que siempre has querido probar pero que nunca has encontrado el momento para hacerlo.

Si llevabas toda la vida con tu expareja, es normal que te va a costar ahora mucho más encontrar a alguien que encaje con todo lo que quieres y en todos tus nuevos gustos. No hace falta que sea el amor de tu vida para pasar un buen rato. Y aunque parezca difícil hacerlo con alguien que no sea tu pareja de siempre, te hace darte cuenta de que la vida puede estar llena de primeras veces.