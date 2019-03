Conoce los cuatro tipos de novias que podrían 'arruinarte' la vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Hay cosas en las personas que no podemos controlar, como la actitud, y cuando se trata de una mujer, no queda de otra más que adaptarse o retirarse.

Problemáticas

Resulta que las personas piensan que los celos, son lo peor que pueda atormentar a una relación, pero esto solo pasa porque dejan de lado las actitudes controladoras, libertinas, súper dramáticas y sin sentido que muchos hombres enfrentan al pasar por una relación tóxica.

Sin razón

Es cuando te das cuenta de que te metiste en una relación incómoda y no sabes cómo llegaste hasta ese punto. No la pasas bien con ella, no es divertida, te trata mal, incluso ni te gusta tanto, pero estás con ella.

Realmente no sabes por qué andas con ella.

La mamá

Te quiere, te cuida y te protege, pero también te regaña y te exige cosas de una manera que cruza la línea de lo natural. De un momento te prepara el almuerzo, y lo aprecias, pero cuando te comienza a asignar tareas que tu sientes que no te corresponden o te pone tiempo y límites de llegadas y amistades, se pierde el encanto.

Te llama a cada momento para saber si ya comiste, si estas en casa y si te pusiste suéter.

El bato

Hay una línea entre ser amable con las amistades de tu pareja a querer ser la chica del grupito, y estas mujeres no conocen lo que es ese límite. Puede ser peligrosa porque si terminas la relación podrías ver que tus amigos te han cambiado por ella, tal vez con la esperanza de llegar, prácticamente te sacan del grupo... que no te sorprenda ver fotografías de ellos sin ti.

Le presentaste a tus amigos y se lleva mejor con ellos que tú.

Drama Queen

Te agobia porque tiene muchos sentimientos que no puedes entender. Constantemente te pregunta en que piensas, o cuestiona la razón de los silencios prolongados. No es mala pero te limitas a decir muchas cosas para no herir sus sentimientos, y esto termina lastimándola porque no compartes tus pensamientos con ella.

Llora por todo, es demasiado emocional.

Un simple comportamiento puede desatar toda una personalidad de la pareja que terminará siendo molesta, porque puede ser celosa y controladora a la vez, pero siempre habrá una característica que predomine y defina el tipo de persona con la que estás saliendo.

Identifícalas

Lo recomendable es hacer una evaluación mental cada cierto tiempo (personal), para hacerse preguntas sobre la pareja, ¿por qué estoy con ella?, ¿qué me enamoró al principio?, ¿discutimos demasiado?, ¿soy feliz en esta relación? Incluso te servirá proyectarte a futuro y preguntarte si querrías que esa mujer fuera tu esposa o madre de tus hijos.

Si la evaluación te dice que no tienen rumbo, no le des muchas vueltas. Lo peor que le puedes hacer a una mujer es hacerle creer que todo está bien cuando ya no hay una conexión entre ambos, así que termina la relación y di la verdad.