Descubre cómo salir de una familia tóxica y no contaminarte de ella

Ciudad deMéxico.- Una familia es tóxica cuando la mayor parte de sus integrantes se mantienen en patrones de abuso, discriminación, conflicto, distanciamiento emocional, violencia verbal y manipulación. En definitiva, es tóxica cuando reina el conflicto y la separación y no el bien común de todos los miembros.

Porque a lo largo de los años y sin quererlo te van atrapando muchos de sus patrones y actitudes. El alto grado de toxicidad generado por ella puede hacer que la persona que intenta salir de ese nocivo vínculo se encuentre realmente exhausta, con falta de apoyo y absolutamente desesperanzada.El mensaje que deseo trasmitir aquí es que sí se puede salir de una familia tóxica para siempre.

Y cuando digo salir no solo me refiero a emanciparse, adoptar otros padres, irse a vivir al otro lado del mundo o restringir todo tipo de comunicación con ellos, no se trata de eso.

El objetivo no es evitar físicamente a la familia, sino transcenderla y para eso hay que aprender a poner distancia emocional. Hay que aprender a estar, pero sin estar, relacionarte con tu familia, pero sin que esta te afecte. Y esto lógicamente no pasa de la noche a la mañana, sino que es necesario un proceso consciente de querer sentirte libre de apegos y cargas que llevas a tus espaldas y que no te corresponden.

Detectar estos patrones no es tarea sencilla porque has estado durante mucho tiempo y aun estás fuertemente apegado a ellos. Es muy probable o al menos recomendable que necesites la ayuda de un profesional para conocerlos con profundidad.

Lo único que debes saber y estar consciente es que tienes que abandonar el deseo de cambiar a tus padres, tienes que detectar patrones familiares, para que no transciendan los patrones heredados, ocupas sanar las heridas y activar a tus padres amorosos.