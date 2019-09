Descubre los motivos por los que siempre vuelves con tu ex pareja

Ciudad de México.- La ruptura en una relación siempre será difícil para ambas partes, sin embargo, casi el cien por ciento de las parejas regresan con su ex, luego de terminar por primera vez, ya que la incertidumbre crecerá cada vez más pensando en que hubiera pasado si no hubieran terminado.

La principal razón son las relaciones sexuales, pues cuando no tienes sexo por mucho tiempo, comienzas a sentir frustración porque antes eso no era un problema. Piénsala varias veces pues eso no quiere decir que no está teniendo sexo, puede ser también que, si lo está teniendo, pero no logra satisfacerse del todo.

Es muy conocido de manera irónica, porque los solteros quieren estar en una relación y los comprometidos quieren estar solteros de nuevo. Tiempo después normalmente comenzarás a extrañar las pequeñas cosas de la otra persona.

La realidad muchas veces la soltería te podría resultar muy diferente a como te imaginabas, podría ser aburrida y poco interesante, pues sería un gran factor para volver al pasado.

Cierto es que cuando ves a tu ex con otra persona, realmente les hierve la sangre, ese es el impulso que de repente les entra para hacer todo lo posible y regresar con esa persona que ahora pueda ser que sale con alguien.

Recorrer toda la fase del conocimiento con otra persona podría resultar de cierto modo enfadoso, al principio puede resultar divertido, pero con el tiempo llega a molestar. Está confirmado que la mayoría de las personas deciden a volver a su zona de confort.