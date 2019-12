El hashtag #ChaoNetflix, la rebelión de católicos por el filme de un Cristo gay

Ciudad de México.- Tras el anuncio de una película que muestra a Cristo como un hombre gay, cinta que se colocó en Netflix, un sequito de usuarios molestos impulsaron la salida de la plataforma con el hashtag #ChaoNetflix.

Fue en noviembre pasado que Netflix comenzó a ofrecer en su catálogo el filme The first temptation of Christ (La primer tentación de Cristo), sin embargo, en semanas pasadas se viralizó la existencia de este contenido.

#ChaoNetflix por irrespeto con el nombre de Dios y lo más sagrado para los Católicos — Ligia CVR (@LigiaCristi) December 27, 2019

#ChaoNetflix

No estamos pidiendo contenido exclusivamente cristiano. Lo único que exigimos es que no suban contenido anticristiano. @NetflixLAT no quiso hacerlo, entonces #cancelonetflix #ChaoNetflix

Consecuencia: sus acciones seguirán cayendo. pic.twitter.com/Jx3a4ZQskX — ������������ ������������ (@wiltamayo) December 27, 2019

Grupos religiosos lanzaron una petición a través del sitio Change.org para que Netflix retire de su catálogo, dicha petición acumuló más de 200 mil firmas.

Entre las razones para vetar este contenido de la plataforma está el argumento de que ‘ofende gravemente a los cristianos’.

En el filme se retrata a Cristo, quien cumple 30 años de edad, invitando a un ‘amigo’ a conocer a toda su familia.

Internautas muestran las cancelaciones de sus suscripciones a Netflix a través de Twitter, además de asegurar que tras la salida de ‘miles’ de usuarios las acciones de la plataforma cayeron.

*Hoy me uno a los millones de católicos cristianos en el mundo que dicen #ChaoNetflix

*No olviden que hay una delgada línea entre la libre expresión y la falta de respeto.

*Ah y la caída en sus acciones demuestra que nuestra voz si importa. pic.twitter.com/kVqiNLFx66 — Natalia Llanos Z. (@NataliaLlanos22) December 27, 2019