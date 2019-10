El secreto en las parejas que llegan a cumplir 50 años de casados

Ciudad de México.- Quizá la mayoría de las parejas desean que su relación sea para toda la vida, sin embargo, es una tarea difícil y de muchos años, hoy conocerás por voz de los expertos y de parejas con más de 50 años de casados los mejores consejos y su secreto, para ser una pareja extraordinaria.

Este tipo de parejas casadas por más de 50 años revelaron que tiene existir la empatía, pues deben de comprender desde el corazón, para enfocarse en su pareja y no en uno mismo.

Identifican lo que ambos necesitan, ya que el cuerpo tiene 4 necesidades emocionales primarias, conexión, importancia, seguridad y variedad, este conjunto de cosas siempre lo deben de comunicar, además, de todas las necesidades de la pareja.

Además de que existe la confianza en uno y el otro, practican la intimidad a diario, no solo de la sexual, sino del juego, el humor y la complicidad.

Son honestos consigo mismos y con su pareja y le expresan sus sentimientos, pensamientos y deseos sin herir a nadie. Se alinean en sus valores sobre lo que esperan de la vida y de la relación sobre todo, además, tienen una visión y un objetivo común. También, toman conciencia de que son todo un ejemplo para otras personas importantes de su vida.

Traten de evitar ser críticos con cada cosa que hace su pareja, tampoco juzgar las intenciones cuando hace algo que les molesta. Lanzarse indirectas y no mostrar claridad a la hora de hablar de los sentimientos. Callar para no entrar en conflicto y resignarse. Pelear por objetivos propios y no enfocarse en los de la pareja.