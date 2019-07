¿Existe incongruencia entre la cultura empresarial y publicidad de Adidas?

Estados Unidos.- Adidas es considerada una de las empresas líder a nivel mundial. Según Statista, portal de estadísticas online que pone al alcance del usuario datos procedentes de estudios de mercado, los valores netos de la empresa entre los años 2000 y 2018 fueron en millones de euros. En 2017, los valores de la multinacional superaron los 20,000 millones. Asimismo, en 2018 el valor llegó a los 21,915.

Según el portal web REVIEWBOX cuando se habla de Adidas se hace referencia a una de las marcas con mejor reputación y famosas del mundo. Esta empresa se consolidó a mediados de los 90 y desde entonces sus productos han adquirido mayor calidad brindando a su vez diferentes diseños y opciones personalizadas.

Su popularidad se debe a que la empresa invierte considerablemente en sus campañas, spots y promociones en todo el mundo, haciendo uso de sus activos y del impacto de sus embajadores para fomentar la interacción en redes sociales y demás plataformas.

Adidas ha construido gran demanda en Estados Unidos gracias a su asociación con super estrellas negras y latinas. En los años ochenta el grupo pionero del hip-hop Run-DMC proporcionó prestigio cultural a las prendas y tenis de la marca con la canción “My Adidas”. Deportistas como James Harden y Candace Parker o el músico Kanye West también son portavoces de los productos.

Asimismo, la compañía anunció una asociación con Beyoncé, quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde está recostada sobre varias zapatillas de la marca. No obstante, en una entrevista brindada a The New York Times, los empleados negros de Adidas en las oficinas centrales de Portland, Oregon, describen una cultura empresarial dispar con la imagen de la marca.

En dichas entrevistas, algunos trabajadores y exempleados resaltaron que existen cuestiones raciales y discriminación en el clima laboral de la compañía. Los empleados resaltaron que en las oficinas, apodadas Adidas Village, los temas raciales son un constante que les ocasiona incomodidad.

De igual modo, los trabajadores entrevistados mencionaron que durante el tiempo de comida, varios empleados negros suelen sentarse juntos. Algunos de ellos contaron que esa situación incómoda a sus colegas blancos y que podría afectar sus posibilidades de ocupar cargos mayores o participar de campañas promocionales relevantes, dado que se sienten discriminados.

El panorama en las reuniones es similar, ya que con mucha frecuencia sienten que sus contribuciones no son valoradas para la toma de decisiones de la compañía. Mencionaron también que por falta de diversidad en la plantilla laboral es común que se presenten estereotipos negativos durante las propuestas para la mercadotecnia con deportistas negros, lo que ha generado críticas a la empresa.

En Adidas, según los empleados negros, los temas raciales son un tema preocupante. Dos trabajadores afroamericanos comentaron que algunos de sus colegas blancos los han llamado por un calificativo racista, en una ocasión de forma directa y en otra a través de un mensaje de texto que fue evidenciado por el Times. En ambos casos, las personas que usaron el calificativo tomaron esos mensajes como una broma, pero los entrevistas lo vieron como una falta de respeto.

Dada esta problemática, Karen Parkin, directora global de recursos humanos de Adidas, mencionó que la compañía es consciente de esta situación y necesitan mejorar en este aspecto. Parkin dijo que hay “tolerancia cero” sobre las conductas inapropiadas y destacó que no tenía conocimiento de los incidentes presentados, de lo contrario, si hubieran sido reportados a recursos humanos, se habría iniciado una investigación.

“Queremos ser humildes”, dijo Parkin. “No estamos en la posición en la que nos gustaría estar en varias de nuestras oficinas en el mundo. Pero no tenemos miedo a sostener esta conversación”.

Por otro lado, a principios de 2018, durante una reunión personal abierta a preguntas y respuestas, Zion Armstrong, presidente de Adidas para América del Norte, reconoció que la empresa necesitaba fortalecer y mejorar sus esfuerzos por diversificarse.