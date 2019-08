Fanáticos de The Beatles celebran los 50 años de la foto en Abbey Road, Londres

Londres, Inglaterra.- Hace 50 años, el 'Cuarteto de Liverpool' decidió imprimir en su disco Abbey Road una fotografía en el cruce peatonal, la portada del álbum le dio la vuelta la mundo y hoy sigue siendo un mítico lugar donde miles de fanáticos de The Beatles se reunen para recrear la fotografía.

The Beatles fue una banda de rock de los años 60's reconocida como la más exitosa comercialmente y la más alabada por la crítica en la historia de la música popular y del rock, estuvo conformada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Entre las curiosidades de la banda destaca que en 1965, la reina Isabel II nombró a los cuatro Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico, además su película Let it Be ganó un premio Oscar a Mejor Banda Sonora Original en 1971.