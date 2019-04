¡Friends regresa! Los amigos más queridos tendrán su propio musical

Londres, Inglaterra.- Joey, Rachel, Chandler, Phoebe, Monica y Ross volverán; y aunque por el momento está descartado un reencuentro y una película, tenemos buenas noticias: la serie tendrá su propio musical y sabemos en qué capítulo estará inspirado.

La obra se estrenará en Reino Unido, este proyecto tiene como objetivo conmemorar el 25 aniversario de la serie. Se llamará Friendsical, estará escrito por Miranda Larson y será una parodia basada en los cinco amigos más queridos de los 90.

El musical comenzará en el Teatro Everyman en Cheltenham, se estrenará en julio y después, habrá una gira por todo el país, que incluirá ciudades como Newcastle, Blackpool, Southampton y Croydon. También se presentará en el Edinburgh Fringe Festival de este año.

Aquí los detalles, la sinopsis dice:

Cuando la esposa de Ross lo deja por otra mujer, él teme no encontrar el amor nunca más. Pero luego, Rachel regresa a su vida … ¿terminará con su único amor verdadero?”

Lo bueno es que se incluirán varias canciones originales de la serie: ‘(He’s her) Lobster!’, ‘Richard’s Moustache’ and ‘You’re Over Me? When Were You Under Me?’

Lo malo es que los personajes serán interpretados por otro actores, debido a que Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer se encuentran muy ocupados por el momento.