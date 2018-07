¡Girl Power! Estas son las famosas más ricas según Forbes

La versión estadounidense de la revista Forbes publicó su lista de las mujeres que han hecho una fortuna al trabajar duro en sus propios negocios. Empresarias, cantantes, conductoras, escritoras e influencers forman el ranking de las 60 mujeres más ricas.Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian-Jenner, destaca en la portada de la revista al ser la empresaria menor de 30 años más rica del mundo, además de ocupar la posición 27 en la lista. La conocida presentadora Oprah Winfrey es el sexto lugar del listado, mientras que Madonna, ‘La Reina del Pop’, está en el lugar 36.Celine Dion, intérprete de exitosos temas como My Heart Will Go On de la película Titanic y All by myself, logró la posición 46, la cantante Beyoncé la 53 y la cantautora Taylor Swift el puesto número 60.