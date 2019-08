Lecciones del amor que debes aprender para poder tener una relación buena

Ciudad de México.- Primeramente, hay que hablar de hechos y es que el amor existe, sin embargo, es difícil de encontrar y todavía más complicado de reconocerlo.

Diversos terapeutas de parejas han demostrado en sus estudios, que, para encontrar el amor de tu vida, es necesario desarrollar cierta madurez en las relaciones, y por desgracia la única manera de hacerlo es teniendo diversas decepciones. Por lo que si te han pasado cosas malas no te angusties es simplemente parte de un proceso.

Jamás pierdas la esperanza

Muchos han pasado por malos momentos y con esto tienden a cerrarse a la idea de tener una relación, esto es un error, si estás negando el amor, aunque este toque a tu puerta no tendrá efecto, pues no serás capaz de dejarlo entrar a tu vida y la negación es un sentimiento que evitará que una relación funcione.

Equivocarse

En ocasiones hay veces que creemos que cierta persona es la correcta, pero al final todo resulta mal. Esto es algo que destroza el corazón, aquí es cuando la mayoría debe de madurar, primero las personas no son perfectas y a diferencia de lo que muchos creen no son mucho menos lógicas, por lo que a veces pueden cometer errores tontos, ante esto es cuando debes de tratar de solucionar los problemas en lugar de simplemente terminar la relación, si lo intentaste y fracasas serás más sabia y si no él no era la persona indicada para ti.

Valórate

Una de las cosas que debes aprender es que jamás debes ser conformista, no quiere decir que no aceptes a hombres que no sean de la realeza, pero ten en consideración que estos deben estar dispuestos a mejorar y a ser la mejor versión de sí misma.