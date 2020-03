Lopez Lies To The World: Redes condenan y se burlan de AMLO

Ciudad de México.- Las redes sociales comenzaron sus usuales movimientos para condenar las acciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien critican por su falta de liderazgo en el tema del coronavirus y por ‘mentir al pueblo’ con la baja de precios en la gasolina.

Los Internautas consideran que el presidente no actúa como un buen líder al asumir que la emergencia del coronavirus no es tan grave y señalan que miente al adjudicarse la baja de precios de la gasolina por lo que se creo el hashtag ‘Lopez Lies to the Wordl’.

Con esta etiqueta, en Twitter los internautas descargaron su sentir, sus críticas y burlas sobre el presidente de México.

Solicitamos a los organismos internacionales @opsoms, @ONU_es su apoyo de manera urgente para que en México se apliquen las medidas necesarias para frenar la pandemia de #COVIDー19, ya que el Presidente de #México, ha sido omiso en esta importante tarea. #LopezLiesToTheWorld pic.twitter.com/7JldaWIzLG — Karen Cabrera (@karene29) March 23, 2020

Mexicanos:



No hagan caso al presidente, vean por favor lo importante de este video, ESTA PASANDO, #EstaEnTusManos el futuro de muchos, el presidente no sabe ni que día es hoy, ¿Crees que le importas? CUÍDATE, te necesitamos en 2021#lopezliestotheworld#Bacardiacos pic.twitter.com/QC9QetvOiO — ���� �������� �������� ���� ☠️�� (@jonathanwicked9) March 23, 2020 El presidente de México sigue ocultando datos sobre los contagiados por el coronavirus y sigue en su campaña eterna ��#LopezLiesToTheWorld pic.twitter.com/fKAJUNWOn3 — Cecy ��️ (@cecyfernandez) March 23, 2020