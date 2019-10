Los expertos confirman que si puedes darte placer a solas si tienes pareja

Ciudad de México.- A pesar de los beneficios que tiene la masturbación, esta puede afectar cuando descubren que su pareja se masturba a solas. Puede ser que esto ocasione pensamientos como que se aburre o que está insatisfecho sexualmente, sin embargo, los expertos explican que esto podría ser beneficiosa para la relación, ya que esto es sinónimo de individualidad y respeto por uno mismo.

Una persona que se masturba conocerá mejor su cuerpo y tendrá mayor satisfacción sexual con sus parejas que si no se masturban y no se dan la oportunidad de conocer su cuerpo y saber qué es lo que les gusta y lo que no en relación sexual. La masturbación tampoco es un sustituto de mantener relaciones sexuales con la pareja. Existe una creencia común de que si tienes pareja debe quedar prohibido masturbarse.

Esto es cortar la libertad de uno mismo ante algo tan placentero como la masturbación. Si esto fuese cierto se esperaría que tanto hombres como mujeres que tienen pareja no se masturbaran y los que no tienen que lo hicieran para satisfacer sus necesidades sexuales.

La razón principal por la que los seres humanos se masturban es por placer, sin importar el estado civil de la persona. Según los expertos, masturbarse es sano incluso teniendo pareja. Es una manera de conocer bien el propio cuerpo, así como de explorar los gustos y preferencias de cada uno. De hecho, gracias a la masturbación es posible transformar y enriquecer la vida sexual en pareja.

Tal y como argumentan los sexólogos, la masturbación permite conocer cómo, cuándo y dónde se desencadena el orgasmo en el cuerpo del hombre y en el de la mujer.