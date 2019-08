Los peligros que corren los niños al navegar por el Internet

Ciudad de México.- La tecnología es algo inevitable, y conforme avanza es mucho más fácil, acceder a ella, sin embargo todos estos progresos pueden ser muy peligrosos en especial para los niños, quienes son objeto de engaños y de bromas crueles por otras personas.

Los peligros

En internet hay muchos riesgos, en especial en las redes sociales ya que hasta la fecha, no hay nada que asegure que las personas que navegan por estos sitios, puedan ser quienes dicen que son, es por ello que algunos hombres y mujeres mienten en sus datos personales, y aprovechan los perfiles de niños y jóvenes, para engañarlos e inducirles a estafas, que muchas vecesterminan de la peor forma, por eso los padres deben supervisar a sus hijos y al uso que le dan al internet.

Arruina su niñez

No todo en internet son redes sociales, también hay muchos juegos, lo cual puede hacer que los niños pasen horas en ellos, sin que salgan a jugar afuera, esto es algo malo, ya que de esta manera tienden a no hacer el ejercicio necesario y además a no poder relacionarse con los demás niños de su edad.

Por ello hay que destacar que la mayoría de los juegos están conectados al internet y de la misma forma hay diversos estafadores quienes usan, estas plataformas para aprovecharse de muchos jóvenes, actualmente los videojuegos son una de las principales, redes de estafas e incluso secuestros infantiles en todo México.

Salud

Las computadoras ponen a la disposición de sus usuarios y en este caso de los niños, diversos tipos de información, de la cual no hay un control, es por ello que los jóvenes están en peligro de ser afectados por videos y datos. Este tipo de información muchas veces da ideas equivocadas a los niños, como retos o trucos peligrosos, que tratan de imitar en casa.

Además de ello, los pequeños tienden a ver películas con mucha violencia y videos que en ocasiones están llenos de luces y efectos especiales. El ver mucho este tipo de animación es un riesgo para la salud física, ya que daña la vista y en ocasiones puede provocar convulsiones en los menores de edad.