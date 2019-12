Los regalos que padres de familia deben evitar dar a sus hijos esta Navidad

Ciudad de México.- La Navidad está a la vuelta de la esquina, y como es costumbre, muchos padres se toman el tiempo para salir a comprar los juguetes que quieren regalar a sus hijos, sin embargo, existen obsequios que se deben evitar en favor de un desarrollo sano de los pequeños.

Si no sabes que regalarle a tu hijo, es preciso escucharlo para conocer sus inquietudes y deseos, sin embargo, no siempre se debe ceder a sus caprichos, pues hay ciertos objetos que de ser posible, no deben regalarse a un menor.

Un objeto que no debe ser regalo para esta navidad, son las armas. Ni de plástico, luces, etcétera. Hacer que los niños entiendan la violencia o la agresión como un “juego”, provocará sin duda que crezcan pensando que los balazos son lo más normal del mundo.

Otro de los detalles o juguetes que no debes considerar obsequiar, son aquellos que "definen" un rol de género en los pequeños. Los juguetes no tienen un sexo definido, es decir, así como una niña puede jugar con carritos, los niños podrían llegar a querer una cocineta. Niños y niñas pueden elegir qué los entretiene, no necesariamente deben ser cosas azules o rosas.

No es recomendable obsequiar a niños dispositivos electrónicos que no estén acorde a su edad. Es entendible las bondades que entrega y las habilidades que pueden desarrollar, un dispositivo tal vez no es lo recomendable para un niño de 4 años, una tableta no es el mejor regalo que pueda recibir.

Muchos padres con tal que los hijos estén “a la moda” o en un intento de mantenerlos entretenidos, les obsequian celulares o gadgets que no podrán aprovechar por completo, ya que no están pensados para niños, además de que pueden impedir que desarrollen otras habilidades.