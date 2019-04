Lucas film presenta el primer tráiler de 'Star Wars: Episode IX'

Ciudad de México.- Se presenta en la 'Star Wars Celebration' el primer adelanto de 'Star Wars: Episode IX', en ese evento se dio a conocer el nombre que llevará la película 'The Rise of Skywalker', que se estrenará el próximo 20 de diciembre de 2019.

Después del anuncio de Disney Plus, Iger le dijo a Bloomberg que no hay planes específicos para las películas después del 'Episodio IX', aunque se estan desarrollando varias películas no anunciadas.

“Haremos una pausa, un poco de tiempo, y reiniciaremos”, dijo, “porque la saga de Skywalker llega a su fin con esta novena película. Habrá otras películas de Star Wars, pero habrá un poco de pausa ”.