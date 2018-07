Nueva tendencia provoca el uso del bikini al revés

Ciudad de México.- Inventó de usar el bikini al revés ya es portada de Playboy México. Ella es la modelo italiana Valentina Fradegrada, quien comentó que esa idea nació por su propia necesidad.

"Odio las líneas de bronceado que los bikinis normales dejan en el cuerpo de las mujeres. Los bikinis al revés no hacen eso. Sobre todo, son muy cómodos y ¡hacen que los pechos se vean una talla y media más grandes!", detalló la joven de 22 años de edad.

Además de modelo, Valentina es diseñadora de modas.

"Como dije antes, mis creaciones vienen de necesidades reales. Ésa siempre es mi mayor preocupación. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué mejorará sus vidas?".

"La ropa puede expresar un estado de ánimo. Siempre me visto como me siento, según mi humor y mis pensamientos en un momento específico. La mayoría del tiempo me visto deportista o informal".

La italiana, quien se considera una persona con gran comprensión de los negocios, habló de lo que significa para ella el desnudo de una mujer.

"No hay nada más artístico y elegante que un cuerpo femenino desnudo", comentó Valentina, quien se considera una mujer "de armas tomar".

"Soy mucho más aventurera que tranquila. Pero nunca tuve mucha suerte con los hombres".

