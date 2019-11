¿Porque las personas siempre buscan estar con quienes no les corresponde?

Ciudad de México.- El amor siempre muy complicado, y un fenómeno muy común de él, es que ¿Por qué ignoramos a quien nos quiere y queremos a quien nos ignora? Bueno esto es algo que a todos nos pasa, sin embargo, la respuesta no es algo tan complicado de explicar, ya que tiene cierto sentido de porque pasa les pasa a la personas.

Es un reto.

Si tienes algún amor imposible el cual simplemente no quiere fijarse en ti, pasa de ser cariño a volverse solo un acto de egoísmo. Cuando pasa esto quiere decir que esa persona se ha vuelto en un trofeo para ti, y que el tenerlo significaría que de cierta forma haz ganado algo importante, es por eso que cuando las personas se encierran en esta forma de pensar, a menudo ignoran a una persona que de verdad le gusta y estaría dispuesto a salir con ella, caer en esta trampa siempre es un error.

Misterio.

Todas las personas son bastantes curiosas y el misterio es algo que llega a atrapar la atención de todas las personas, todo esto provoca que tu deseo de querer salir con la persona que te ignora, ya que aumenta la curiosidad del porque te rechaza y no quiere salir contigo, lo ideal sería simplemente aceptar la realidad y olvidarlo, sin embargo, en la mayoría de los casos no ocurre y se tiende a prestar atención a quien no te quiere.

Fantasía.

Un amor platónico, es siempre una buena aventura dentro de tu cabeza, por lo que decides hacer lo que sea para salir con ella, sin embargo, la mayoría del tiempo resulta mal, ya que te haces grandes expectativas y al final es probable que te decepciones.

Seguro.

Por ultimo las personas siempre ignoran a quienes les gustan, y la triste razón es porque piensan que ellas estarán allí esperándolas siempre, sin embargo, no es así ya que dejan pasar el amor si no hacen algo y al final, terminan por quedarse solos.