Qué debe de tener tu verdadero amor según la filosofía budista

Ciudad de México.- Hay muchas filosofías acerca del amor, sin embargo, una de las más sabias es la de los budistas, ya que a través de los siglos han desarrollado una serie de cualidades que debe poseer tu media naranja antes de llegar al compromiso.

Nada de negatividad

Las películas y la televisión han mostrado que el amor, es algo que tiene que doler, sin embargo, según los budistas esto está completamente mal, ya que si tu pareja te hace sufrir en alguna forma, quiere decir que esta no es la indicada para ti. Según su filosofía tu pareja debe de darte tranquilidad y seguridad en tu vida, pues esa es la clave para la felicidad eterna y para saber qué puede darte esos sentimientos, tu pareja debe de tener cuatro aspectos necesarios.

Bondad

Ser una buena persona no es solo bueno para ser aceptado en la sociedad, sino también para tener una relación exitosa. De acuerdo con Buda, la bondad es el elemento esencial del amor e implica compartir la alegría del corazón, la que a su vez nos provee con la capacidad de hacer feliz al otro.

Compasión

Una cualidad que no solo debes de tener con tus enemigos, sino con tus seres queridos. No hay sufrimiento en el amor verdadero pero para no sufrir, y no hacer sentir mal a tu pareja, se debe desarrollar la compasión, la cual te hará entender que sin importar la situación jamás debes de herir los sentimientos de los demás.

El gozo y la alegría

La felicidad no es algo que se dé como si nada, para eso tu pareja debe de saber ser agradecido y feliz con lo que tiene y después buscará compartir eso contigo. Si en una relación no hay gozo y alegría no hay amor verdadero, pues el amor es simplemente felicidad.

Libertad

Nunca debes de estar con una persona que limita tu crecimiento interno, es por ello que las parejas deben de ser libres y prósperas entre sí para que puedan de esa manera sentirse queridas.