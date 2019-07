¿Qué es un sapiosexual? Descubre si eres parte de esta peculiar atracción

Ciudad de México.- Los sapiosexuales son aquellas personas cuya fuente de atracción primordial es la estimulación intelectual. Se sienten atraídas sexualmente por quienes asocian con una elevada inteligencia y sitúan la mente por encima de cualquier atributo físico.



Suelen ser personas exigentes, llenas de curiosidad, que buscan retos intelectuales y se aburren fácilmente con lo rutinario. Un gran ejemplo de una persona con esta característica es el personaje Sheldon Cooper del programa The Big Bang Theory.

En un primer momento podría parecer que los sapiosexuales son personas que huyen de la superficialidad, mentes curiosas, ingeniosas y creativas que buscan relacionarse con personas afines.



Sin embargo, la sexóloga Irene Bedmar recomienda no “encasillar y limitar una dimensión tan compleja y rica del ser humano como es su sexualidad”, ya que eso fomenta la aparición de “nuevas diferencias entre las personas de nuestra sociedad, ya de por sí bastante distanciadas por razones cada vez más numerosas y absurdas”.

Otra etiqueta social más, en este caso, para referirnos a un fenómeno psicológico que probablemente haya existido desde la aparición del ser humano en nuestro planeta”

En numerosas ocasiones el concepto sapiosexual se asocia con personalidades inseguras o con baja autoestima, que buscan establecer relaciones con personas de elevado intelecto que les aporten seguridad.



Aunque no existe base científica para realizar este tipo de afirmaciones, no pocos expertos advierten del peligro de estos enamoramientos, que asocian con la idealización y con una dependencia derivada de un bajo concepto del ‘yo’.

Bedmar recuerda que la autoestima es:

Más que un rasgo estable de personalidad, es una valoración cognitiva de nosotros mismos basada en un conjunto de percepciones subjetivas, pensamientos y emociones”

No existe ninguna razón objetiva para sostener esta correlación”, aseguró.

El concepto de sapiosexualidad puede interpretarse como una manera de ver más allá de los rasgos físicos o el comportamiento del otro a la hora de elegir pareja. Un análisis que podría tener ciertos puntos en común con la teoría queer.



Las personas queer son aquellas que se definen como no binarias, es decir, que no se identifican con los roles de género tradicionales. Como afirman los propios miembros de este colectivo, los queer buscan “amar a las personas como son y no como deberían ser”.

La visión de la sexóloga Irene Bedmar es que ambas cuestiones son distintas.

Ser sapiosexual, sentir atracción sexual por la inteligencia, y ser queer, defender un enfoque no restrictivo de la sexualidad, realmente son dos cuestiones diferentes. Aunque, por supuesto compatibles y que entran dentro de la visión amplia y abierta de la sexualidad humana”

Lo que tienen en común ambos conceptos es que abogan por la diversidad y la tolerancia dentro de la sexualidad, una visión que resulta imprescindible en el contexto actual.