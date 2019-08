¿Qué hacer si me siento triste y solo teniendo a mi pareja a un lado?

Ciudad de México.- Tener el sentimiento de sentirse solo incluso cuando estás en una relación amorosa, curiosamente sucede muy frecuente para las personas que creían que era la persona perfecta pero ahora es la equivocada, ya que en una relación de pareja hay una serie de situaciones, las cuales te hacen sentir en soledad.

Una de las razones principales es cuando ya no existe nada de qué hablar en la relación, aunque en realidad no es así, ya que siempre hay de que platicar, pero no existe comunicación entre los dos.

Esto ocurre con frecuencia cuando uno de los dos está más al pendiente y preocupado por su trabajo, por sus amigos, por su familia o por temas muy personales, y descuida a su pareja, es cuando un lado de ambos pueda sentirse en profunda soledad.

También puedes sentirse solos cuando casi no ves a tu pareja, quizá no sea por falta de interés si no de tiempo. Lo más triste es cuando puedan ambos sentires que no tiene nada en común.

Si te sientes identificado con algunas situaciones anteriores y puedes llegar a la conclusión de que tienes una pareja estable, sin embargo, sigues sintiéndote solo, lo que aconsejan los expertos en el tema es que lo platiques y se lo cuentes a tu pareja, ya que la comunicación es primordial en una relación.

También los especialistas aconsejan que nunca des las cosas por hecho o suponer sobre ellas, pues tu pareja no es adivino y quizá no haya notado lo que está pasando ni mucho menos que te sietes en soledad.

Principalmente debes restablecer la comunicación en tu relación, esa que se pudo haber perdido en el camino, es muy importante, ya que es el inicio de una relación donde tomas importancia de la otra persona y comienza a desaparecer poco a poco la soledad. Otra de las cosas que debes implementar es apartar un espacio para tu pareja, pues pueden hablar y comenzar desde cero realizando actividades juntos.