VIDEO: Hombre capta a 14 supuestos ovnis en medio del mar de EU

Carolina del Norte, Estados Unidos.- Por mucho tiempo se ha negado la presencia de ovnis en nuestro planeta, sin embargo, con la llegada de las cámaras, captar este tipo de fenómenos y evidenciar que efectivamente no estamos solos en el universo, se ha vuelto común.

Un hombre logró captar un grupo de 14 luces extrañas que sobrevolaban el cielo justo encima del océano Atlántico.

William Guy estaba en un ferry cercano a las costas de Carolina del Norte, en Estados Unidos, mientras grababa el cielo. Incluso menciona que no hay nada entre las nubes justo cuando mueve su cámara y capta las luces a la mitad del firmamento.

¿Alquien me puede decir que es esto? Estamos en medio del océano, en un ferry. No hay nada alrededor. Miren, no hay tierra, no hay nada”, menciona el sujeto