(VIDEO) Sacerdote español regaña a feligreses por el diezmo: "Sé quien da y quien no da"

Madrid, España.- El pasado 4 de octubre, durante una misa en la Parroquia de Valdepeñas en Ciudad Real, se vivió un momento por demás incómodo, cuando el sacerdote encargado de la homilía se tomó un momento para regañar a los feligreses por sus escasas aportaciones a la remodelación del templo.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que el párroco, cuyo nombre se ha omitido, comienza a explicar el costo de la remodelación, que alcanzó poco más del millón de euros, y a raíz de esto, descargó contra los feligreses por aportar poco o nada a la construcción.

Te puede interesar: VIDEO: El 'Príncipe Durmiente' sorprende al moverse por primera vez en 15 años

En su peculiar homilía, el cura criticó a quienes "teniendo trabajo", no aportan "ni 10 o 15 euros al mes", y llegó a referirse a un caso particular.

Hay un señor que en los últimos ocho años me ha dicho más de 15 veces que me traerá su número de cuenta para cargarle la cuota, pero nunca me lo ha traído", señaló