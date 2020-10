(VIDEO) 'Lady MP': "No me trates como delincuente, somos del grupo"

Ciudad de México.- Luego de chocar con un poste y derribarlo por conducir bajo los influjos del alcohol, una mujer se ha vuelto viral en redes sociales, por el bochornoso momento que protagonizó cuando se identificó con los oficiales que atendieron el incidente como funcionaria de Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron en Cacnún, sobre la avenida Huayacán, donde la mujer que conducía en estado de ebriedad derribó un poste, por lo que los oficiales le solicitaron que se identificara y al hacerlo se ganó el mote de 'Lady MP', pues señaló ser servidora pública.

Comandante, somos del grupo, no hay problema, no me trates como delincuente, si estoy ‘5-2’ (borracho impertinente), lo acepto, vengo pendiente, pero la ‘Foxy’ (dama) chocó antes de…. ¿dónde estamos?, no se donde estamos, para eso están ustedes”, señaló.