Para evitar posadas, 'El Bronco' propone borrachera cuando termine la pandemia

Monterrey, Nuevo León.- Ante la proximidad de las celebraciones decembrinas y el alza en los casos de Covid-19 en el estado de Nuevo León, el gobierno restringió las actividades durante los fines de semana para disminuir los contagios entre la población.

Es por ello que durante una conferencia de prensa, el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez ‘El Bronco’, hizo un llamado a su pueblo para evitar organizar fiestas y posadas en estas fechas y a cambio propuso hacer una borrachera cuando la pandemia llegue a su fin.

Los necesitamos, cuiden a su familia, no los dejen ir, no hagan posadas, eh, prohibidas las posadas. No hacen falta, las hacen ya que el virus se vaya, agarramos un pedón todos juntos”, expresó el mandatario.