Tras alcanzar fama mundial, creador del meme del ataúd sufre fuerte crisis

El video es de 2017, pero ahora, con música electrónica de fondo y algo de humor negro, la alucinante danza de los cargadores de féretros de Ghana se convirtió en un popular meme. Ya estos bailarines se habían convertido en un suceso mundial tras el reportaje original de @BBCAfrica Pero en las últimas semanas, en medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, la nueva versión de este video se hizo muy popular en las redes sociales. Sulley Lansah, periodista de BBC África que produjo el video original, fue a ver al líder de estos bailarines para saber qué piensa de haberse viralizado de esa manera y cómo están viviendo la pandemia.