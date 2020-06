¿A quién quiere engañar? Elon Musk publica un rico postre, pero no era de él

Estados Unidos.- El CEO de tesla, Elon Musk sorprendió a sus seguidores de Twitter al compartir una foto de un rico helado sundae, sin embargo la foto no le pertenece a él.

Por lo que rápidamente fue cuestionado por los internautas acerca de la foto, ya que esta pertenece a una bloguera de comida y la compartió desde el año 2017.

Incluso Elon Musk tuvo el descaro de contestar que el helado de Buca cuando este establecimiento está cerrado por la contingencia sanitaria. Hasta el momento el magnate hombre de negocios no ha declarado nada al respecto, si es o no es suya la foto.

Además la autora de la foto exigió sus derechos a Twitter diciendo “Yo tomé la foto. Es una práctica estándar pagar al fotógrafo o darle el crédito de la foto. Buca me dio el crédito, como ven a la derecha. Es difícil cuando el trabajo que haces no recibe dinero o el crédito cuando es debido, una de las razones por las que no podía permitirme seguir escribiendo en el blog".

