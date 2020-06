VIDEO: Mujer es arrastra del cabello por una moto en medio de un asalto en Argentina

Buenos Aires, Argentina.- El pasado lunes una mujer fue agredida por un hombre a bordo de una motocicleta, quien intentó asaltarla en medio de la calle.

La víctima, identificada como Celia Chaparro de 46 años, sufrió varias heridas y fue trasladada al Hospital Bocalandro en la provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando calló al suelo y su cabello quedó enredado en la llanta trasera del vehículo del sujeto.

Me pidió que le diera todo, no sé si me empuja o me caí. Tenía mi cartera de mano en un brazo y la bolsa de compras en la otra. Se ve que cuando aceleró y giró me agarró el pelo", declaró Chaparro.