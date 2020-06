VIDEO: 'Lady Pizza', la mujer que enloqueció y escandalizó una pizzería

Ciudad de México.- En las últimas horas,una mujer que fue bautizada como 'Lady Pizza' ha cobrado relevancia en redes sociales, no por regalar pizzas a los necesitados, los ladys o lords nunca destacan por acciones positivas, sino porque en un ataque de ira, escandalizó y agredió a los dependientes de una pizzería en Naucalpan, Estado de México.

En el video se puede ver, desde dentro de la pizzería, comienzan a filmar a esta mujer, pues molesta comenzó a insultar a un guardia de seguridad que no la dejaba pasar, ya que no tenía cubrebocas, por lo que se le indicó que no se le iba a vender el producto.

De una manera u otra, logra colarse al establecimiento y comienza a insultar a los dependientes, al mismo tiempo que les arroja objetos que toma de la barra donde se da la atención al cliente, increpando en todo momento a los cajeros.