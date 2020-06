(VIDEO) Niña niega abrazo a su papá por miedo al Covid-19: "No, vienes de la calle"

Ciudad de México.- No cabe duda que los niños suelen ser más listos y responsables que los adultos, pues muchos de ellos han entendido mejor que sus papás, las medidas sanitarias que se deben tomar para evitar enfermarse de coronavirus, como una pequeña que se ha vuelto viral, que por miedo al Covid-19, le negó un abrazo a su papá.

El video muestra como una pequeña ve llegar a su padre, quien aparentemente acaba de arribar de un viaje, sin embargo, cuando este se le acerca para abrazarla, la niña se aleja corriendo.

No, cuando vienes de la calle,no te puedes acercar, si vienes de la calle no me puedes abrazar".