VIDEO: Mujer renuncia en vivo tras comentarios misóginos de locutor de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua.- En redes sociales circula un video que evidencia el maltrato de que es víctima la periodista Brenda Chacón a manos de su jefe inmediato, Israel Beltrán Montes, que es el dueño y conductor del programa ‘Cuestión de minutos’ que se transmite en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, a través de la estación BM Radio.

En el video se observa cuando Brenda Chacón lee un saludo enviado por la audiencia, pero es interrumpida por Israel Beltrán, quien al parecer sólo buscaba corregir ‘inocentemente’ un error gramatical de su colaboradora.

La periodista le da razón por su comentario, pero el locutor se toma a mal su respuesta y comienza a referirse despectivamente de ella en plena transmisión. El también exdiputado del PRI en esa demarcación usa un tono de sarcasmo y burla. Se refiere a su compañera como la “caminanta”, la “estudianta” y la “adolescenta”.

La mujer se mantiene incólume y no responde a las agresiones, sin embargo cuando el conductor vuelve a la carga, ella le dice:

No es necesario señor, también si usted gusta en este momento me retiro. Gracias, no hay ninguna bronca”, se levanta de su asiento, toma sus cosas y sale de la cabina.