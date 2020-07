Hombre británico sufre infarto en medio de concierto virtual: "Ha sido muy estresante"

Edimburgo, Escocia.- Un cantante británico de 61 años de la región de Angus, Escocia, sufrió un infarto durante un concierto virtual que organiza junto con su esposa.

Pese a esta situación, Alan Mowatt, no abandonó el evento y volvió a aparecer en la transmisión un par de minutos después tras tomar un vaso de agua. La pareja estaba cantando Moon River.

Yo sabía que algo no iba bien y hasta bromeé con que él se iba a desmayar y me dejaba sola, pero en un par de minutos me dijo que estaba listo para continuar", contó su esposa Val.