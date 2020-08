Yerno de los Warren desmiente escapada de 'Annabelle' del Museo de lo Oculto

Connecticut, Estados Unidos.- Luego de que el pasado 1 de agosto las redes sociales enloquecieran con la noticia de la escapada de la famosa muñeca ‘Annabelle’ del Museo de lo Oculto de los Warren en Connecticut, el yerno de la aclamada pareja de investigadores paranormales desmintió esta versión que desató una ola de memes y bromas.

El yerno del matrimonio Warren, Tony Spera, a través de un video de YouTube habló sobre la supuesta huida, versión que surgió de una falsa entrada en Wikipedia en la que se aseguraba que la muñeca había desaparecido.

Estoy aquí para decirte algo, no sé si quieres escucharlo o no, pero ‘Annabelle’, no escapó”.