¡Indignante! Samuel García confunde centro de atención a niños con cáncer con refugio para perros

Monterrey, Nuevo León.- Fue través de un video donde el senador Samuel García causó indignación al confundir un centro de atención a niños con cáncer con un refugio para perros.

Se trata de Manitas Pintando Arcoíris, un centro que ayuda a niños desafortunados con dicha enfermedad, al cual Samuel lo confundió describiéndolo como "el refugio de animales más grande del estado" al cual apoyaría con croquetas y cemento.

Lee también: ¿Rafael Amaya? Actor de 'El Señor de los Cielos' llega a 'Hoy' y deja en shock a todo Televisa

La asociación civil público el "error" de García a través de su plataforma digital, donde internautas consideran que se trató de una pésima estrategia para llamar la atención.

El senador de Movimiento Ciudadano recibió numerosos comentarios de desaprobación e indignación y algunos otros de justificación.

Una gran incertidumbre y muy desconcertados nos sentimos todo el equipo que hacemos 'Manitas Pintando Arcoiris A.C.', incluyendo nuestras bellas familias de nuestros niños guerreros, muy desconcertados por la comparación o confusión (no sabemos) de nuestros niños, que están en esta lucha día a día contra el cáncer", expuso la asociación civil.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Exintegrante de 'Enamorándonos' llega a 'Hoy' y pone a temblar a 'VLA'

Que tristeza que su equipo no pueda hacer bien su chamba e informarle como debe ser hacia dónde va la ayuda, no es santo de mi devoción ese hombre, pero creo que no fue intencional", Irasema Hernández Molina.