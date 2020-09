Chica argentina con brazos amputados, se hace viral por sus videos de maquillaje

Castelar, Argentina.- Se trata de la joven Paloma López, quien tras una enfermedad tuvieron que amputarle los brazos y las piernas. Sin embargo, eso no fue impedimento, ya que, durante la pandemia del coronavirus, decidió crear tutoriales de maquillaje.

No tener extremidades a mí en su momento me afectó, pero ahora por suerte, estoy estudiando, y hago ejercicio, hago natación, hago surf, bueno me maquillo y estoy con mi página, bueno estoy a 'full' con las redes", explicó Paloma.