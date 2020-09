Fiesta de infidelidad: Mujer expone a su novio y a su mejor amiga frente a personas

Ciudad de México.- Se ha viralizado un video donde una mujer organiza una fiesta sorpresa para exponer la infidelidad de si novio con su mejor amiga.

En las imágenes se puede apreciar a la joven en un local, al lado de su novio y su mejor amiga, rodeados de gente y mariachi.

La joven relató sobre la emoción de sentía, un gran lazo entre su pareja y su amiga, el apoyo incondicional que le han brindado. Posteriormente indicó que leyeran las hermosas palabras que se había encontrado en el chat.

Las palabras eran capturas de pantalla de conversaciones, que demostraban la infidelidad del novio con la mejor amiga de la organizadora de la fiesta.

¿Pensabas que no me iba a dar cuenta? ¿Pensabas que no me daba cuenta de sus miradas? De todas las personas con las que pensé que él podría hacerme eso nunca me imaginé que sería con mi mejor amiga", comentó la joven.