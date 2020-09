Nandi Bushell: Niña baterista de 10 años, reta a Dave Grohl de 'Nirvana'

Estados Unidos.- Se trata de Nandi Bushell, una niña de 10 años que ha dado la vuelta al mundo por su gran talento a pesar de la distancia generada por el Covid-19, músicos famosos aplauden su gran potencial.

Felea de los Red Hot Chili Peppers y Serj Tank de System of a Down han sido de los famosos que han compartido sus videos y Lenny Kravitz la invitó a tocar con él en un concierto en Londres, tras ver su manera de tocar la batería en Are you gonna go my way y Fly away.

El pasado agosto la menor confesó en sus redes sociales su gusto por tocar con ciertos famosos y aprovechó el momento para retar a Dave Grohl.

¡Mi sueño es un día tocar con Dave Grohl, Taylor Hawkins y todos los Foo Fighters! Señor Grohl: me encantaría tener un duelo de batería con usted. Me fascina Everlong es de verdad difícil de tocar porque va muy rápida, pero justo por eso será mucho más divertido".

El músico estadounidense acepto el reto quien también le dedicó una canción.

No la he tocado hace muchísimo tiempo pero gracias por la inspiración. He visto todos tus videos y estoy muy honrado porque has tocado muchas de mis canciones pero además ¡lo has hecho a la perfección!", Grohl.

