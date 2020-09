Hombre agrede a empleados de una pizzería y las redes lo bautizan como 'Lord Pizza'

Jalisco, México.- Las redes sociales ayudan a estar al tanto e informarse de las noticias más importantes que ocurren en el país y alrededor del mundo.

Tal y como fue el caso de un hombre en una pizzería de Jalisco, que actuó de una manera bastante inapropiada contra un trabajador de una popular cadena de pizzas al punto de agredirlo con empujones, lo que lo hizo ganarse el apodo de Lord Pizza.

Según mencionaron los empleados, el motivo del conflicto fue porque no quisieron venderle una pizza por no seguir correctamente las indicaciones de higiene que están impuestas por la pandemia, una prueba de eso se ve en el video ya que no porta apropiadamente su cubrebocas.

Luego de viralizarse, el famoso Lord Pizza publicó un video explicando su versión de los hechos, pero ya era demasiado tarde pues las personas en Internet se lo tomaron más de broma.

#LordPizza ya hizo un video con "su versión de los hechos" pero obvio justifica todo lo que hizo y dice que lo golpearon primero

¿Vieron cuántos iban con él? ¿No creen que lo hubieran defendido? Si hasta sus amigos tienen cara de pena ajena. El tipo está acorralado. pic.twitter.com/wugkCWpyGj — Luis Saúl (@Zebulebe) September 28, 2020

Fuentes: Twiter @porkestendencia @zebulebe