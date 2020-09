(VIDEO) 'Lord Pizza' se defiende: "Siempre es lo mismo, se portan bien mamo...."

Ciudad de México.- Luego de que se volviera viral por agredir a empleados de una pizzería en Chihuahua, el hombre bautizado como 'Lord Pizza' se defendió de los ataques que ha recibido en redes sociales por su violenta reacción y argumentó que el solo estaba respondiendo porque "siempre se portan bien mamo..."

El hombre identificado como José Fernando Vallejo se volvió tendencia en redes sociales por agredir a un empleado de una famosa pizzería, por la misma razón que hace meses una mujer fue echada de un establecimiento de la misma cadena, ya que ambos se negaban a usar cubrebocas para entrar al lugar.

Luego de su escandalosa actuación, el violento sujeto manifestó que el había accedido a quedarse fuera mientras sus amigos entraban a comprar la pizza, pero que los empleados no quisieron vendérselas porque sabían que era para él.

Me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí”.

Indicó que hasta ese momento se había tranquilizado, sin embargo, cuando les señalaron que no les venderían la pizza, se molestó y por eso entró, fue entonces que de acuerdo con su relato, lo agredieron y el solo se defendió.

También me pegaron, nomás que no se ve en el video, también un morro de ahí me pegó con la aplanadora".