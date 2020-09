"Peor que Samuel García": Bautizan como 'Lady Mi Muchacha' a senadora de MC

Ciudad de México.- El fin de semana pasado, otro miembro del partido Movimiento Ciudadano se vio envuelto en una polémica por referirse de manera clasista a una persona que trabaja en las labores domésticas de su casa, por lo que fue bautizada como 'Lady Mi Muchacha' y a quien calificaron como "peor" que Samuel García.

La senadora Marcela Luqué Rangel de Movimiento Ciudadano se refirió a la empleada doméstica que presta sus servicios a la militante del partido naranja como “mi muchacha”, motivo por el que fue criticada y bautizada como 'Lady Mi Muchacha'.

Así ocurrió este sábado 5 de septiembre, cuando la mujer adscrita al poder legislativo publicó en su cuenta oficial de Twitter que el esposo de la empleada doméstica falleció y que por eso le prestó dinero para que lo pudiera enterrar.

A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo. Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan?"

Tras esta expresión despectiva, clasista y jerárquica, numerosos usuarios señalaron la carencia del lenguaje adecuado para referirse a el personal que presta sus servicios de manera doméstica; sin embargo, la militante de Movimiento Ciudadano contestó de una forma déspota y utilizando palabras altisonantes.

1. Mi muchacha, mi amiga, mi mamá y mi chofer. 2. No lo divulgué, me dijeron que cómo era posible se lo prestara y ahí aclaré que se lo regalé. Y si se lo presto, tmb daría igual, no es obligación, lo hago xq quiero, no mi hija tampoco, es responsabilidad del gob eso. 3. Pen...!”, contestó la mujer ante la crítica de los ciudadanos.

Por su parte el Movimiento Ciudadano se deslindó del comportamiento inadecuado de su militante, sin embargo, la senadora continuó respondiendo a los ataques y hasta se burló de los que la hicieron viral, pues le dan publicidad.

Gracias por hacerme viral...Me llenaron de seguidores!!!! *Uno nunca sabe para quién trabaja...jajajajajajajaja...Ojalá uds tmb ayuden a “su” gente a que no los abusen!!!! #LadyMiMuchacha And PROUD OF IT, se despide hoy!!! Nite nite!!!”.

