Hombre desea que su cuerpo sea donado para ser comido por los leones

Londres, Inglaterra.- Una vez que la muerte llega se dice que el cuerpo ya no siente nada y solo pasa a ser comida para los gusanos, motivo que llevó a un hombre a tomar una drástica y muy insólita decisión.

Ricky Gervais desea que justo cuando muera su cuerpo sea donado en algún zoológico de Londres para servir como alimento de los leones, por lo que confesó "sería bueno ser la comida de los leones en el zoológico, sería bueno devolver algo".

Te puede interesar: VIDEO: Gatos hace reír a millones de internautas al replicar famosa escena de 'El Rey León'

Mientras que cuando expresó "todos vamos a morir, no me importa estar muerto porque no lo sabré", expresó que es algo muy normal pues así como los humanos consumen cientos de especies es como devolver algo a la naturaleza.

Comemos animales y destruimos hábitos y, de esa forma, al menos, podría devolver algo", firme a su decisión.

Lee también: Terrible susto: Mujer sale huyendo aterrada al tener de frente a gran león

Pero fue la directora de operaciones del lugar quien se negó al deseo y propuesta de Ricky porque "puede ser un poco cartilaginoso para los leones", por lo que si desea cumplir con su donación debe cumplir con una dieta y consumir alimentos adecuados.