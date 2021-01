Mujer reporta encontrar un dedo humano y lo que la Policía descubre 'rompe' redes

Reino Unido.- El pasado domingo 8 de enero una mujer de nombre Katie Wilkinson, pensó que había encontrado un dedo del pie humano, por lo que llamó a la Policía y lo que encontraron al llegar al lugar a 'roto' las redes sociales haciendo el caso viral.

Katie paseaba por la ciudad de Winlaton con su mascota cuando en el barro notó algo que identificó como el dedo de un pie, por lo que llamó a varias personas para que corroboraran su teoría, por lo que al tener un sí de todos aquellos que cuestionó, llamó a la Policía por un posible cadáver.

Una vez que los oficiales arribaron al lugar, comenzó inmediatamente una investigación, por lo que acordonaron el lugar, a lo que Wilkinson sintió bastante asombrada y aterrada al verse rodeada de tantos elementos de seguridad.

Me sentí llena de pánico y miedo. Había dos perros y sus entrenadores, unos siete coches de Policía, un montón de oficiales, dos detectives y algunos sargentos en la escena. Me sentí como si estuviera en un documental de asesinatos", contó luego Katie.

Después de horas en investigación, solo uno de los detectives estaba de acuerdo en que era el dedo de un pie, pero descubrieron que en realidad no se trataba de eso, sino de una papa, lo que apenó bastante a Katie que aseguró pensar que en realidad se trataba de eso.

Uno de los sargentos se acercó a mí y me dijo: '¿es este tu dedo del pie?'". Extendió su mano y le mostró a Katie una papa. "Él no podía creer que había perdido tanto tiempo por una papa. Seguí repitiendo que lo sentía mucho por hacerles perder su tiempo. Me sentí horrible. Me aseguraron que había hecho lo correcto. El detective dijo que incluso él pensó que era un dedo del pie, y es un detective", dijo la mujer a The Mirror.