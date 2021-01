Joven causa furor en TikTok al presumir un sorprendente PlayStation 5 edición Starbucks

Ciudad de México.- El fulgor por las consolas de nueva generación, Xbox Series X y PlayStation 5 dejaron una grave secuela: escases de consolas en el mundo. Hoy en día es difícil ir por ahí y conseguir alguna de las nuevas consolas, pues se terminaron por la época navideña. Sin embargo, el usuario de TikTok @fnmeka mostró una PS5 de edición especial jamás vista antes y despertó la duda de si Starbucks tuvo que ver en el proyecto.

Según vemos en el video, se trata de una caja que en el interior tiene los huecos precisos para la consola, un DuslSense y cuatro vasitos para café, todo esto en los colores de la empresa de las sirenas. Sin embargo, ocurre algo extraño, pues al presionar un botón con el logotipo de la firma de café, ubicado en la parte táctil del mando, se abre una compuerta en la parte superior de la consola, misma que muestra un compartimento donde notamos que se trata de una cafetera que no sólo dispensa líquido, sino que abre y cierra la tapa del vaso.

¿A quién le gusta el café y los videojuegos? Starbucks x PS5 1 de 1", dice la descripción el video del usuario @fnmeka en la red social.

El video rápidamente se ha movido por la red, levantando todo tipo de sospechas para quienes gustan del café y la acción desde un control. Sin embargo, múltiples personas se han encargado de analizar la situación, y sería imposible que una consola así corriera juegos, pues el sitio donde tentativamente se rellena el café es donde regularmente se aloja el ventilador de la consola.

Eso no evitó el éxito del video, que ya acumula más de 21 millones de reproducciones y 40 mil comentarios. Muchos usuarios, incluso, comentan que pensaron que se trataba de un producto real, pero se dieron cuenta que no era algo posible. Y es que @fnmeka es un ya reconocido tiktoker, pues no en vano cuenta con 8.4 millones de seguidores.

Sus ediciones de video y montajes son aclamados por gran parte de la comunidad, pues se ha encargado de enseñar en los últimos días desde una waflera que convierte a un personaje de Aong Us en instantes en tu desayuno o la extraña consola que KFC, KFConsole, ha afirmado que lanzará al mercado corriendo el polémico Cyberpunk 2077. Parece que a este usuario de TikTok le gusta jugar con el corazón de sus followers.