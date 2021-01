Monjas difunden su fe a través de divertidos videos de baile; se hacen viral en TikTok

Estados Unidos.- Un grupo de simpáticas monjas católicas de Boston, Massachusetts, ha incursionado exitosamente en la red social TikTok. Con solo tres videos, la cuenta Daughters of St Paul, en español Hijas de San Pablo, ya es seguida por más de 50 mil personas, más de 860 mil reacciones y millones de reproducciones.

Su publicación más popular hasta ahora acumula cerca de 3.3 millones de visitas y es protagonizada por varias integrantes de la congregación religiosa. De manera divertida y al ritmo de la canción It's Tricky de la banda de hip hop Run DMC, las hermanas revelan algunas de sus preferencias: si la oración matutina o vespertina, el adviento o la cuaresma, los suéteres azules o los negros, entre otros.

Su video más reciente fue compartido esta semana y bromea sobre ceder a la tentación. En este, dos monjas mantienen una charla usando la letra de la canción Is This Available del famoso 'tiktoker' Lubalin. La grabación ya alcanzó 1.5 millones de reproducciones.

La hermana Bethany de Daughters of St Paul explicó en una entrevista que la misión de su congregación es llevar a Jesús al mundo utilizando los medios de comunicación más modernos y eficaces. Las religiosas han visto en TikTok una gran oportunidad para lograrlo y, según Bethany, aún siguen probando cosas para sacarle más provecho y saber la mejor manera de utilizar la plataforma.

