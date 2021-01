VIDEO: Un perro salchicha conquista las redes tocando el piano y se hace viral en TikTok

Ciudad de México.- Una vez más, los perros lo vuelven a hacer, y es que recientemente estos adorables animales han regalado a Internet singulares sucesos que arrancas sonrisas y donde siempre son los protagonistas.

Tal es el caso de un video que se ha hecho viral en el que un perrito conquistó a miles de usuarios en TikTok por su increíble talento para tocar el piano eléctrico. El asombroso video nos muestra lo inteligentes que pueden llegar a ser los mejores amigos de las personas; seguramente esto es algo de lo mejor que podrás ver hoy.

En el video compartido por el usuario @lola_mini_daxie podemos ver a este encantador perrito salchicha dándose vuelo con el piano eléctrico, y dentro de su asombro por generar sonido con las teclas, hasta pareciera tener un talento natural con la música y lograra formar melodías.

Aunque en realidad se trata de un juego para el can y no de un entrenamiento musical, no cabe duda de que este animal, como muchos otros de su especie, han regalado increíbles momentos con sus ocurrencias.