Chihuahua se "hace la vistima" cuando lo regañan y TikTok 'estalla' de ternura

Ciudad de México.- Recientemente ha comenzado a viralizarse en TikTok un video en el que un pequeño chihuahua está ocultando su rostro en el costado de su dueña, al hacerse "la vistima" mientras que esta lo estaba regañando por no haber revelado que debía ir al baño, por lo que la red social 'estalló' de ternura.

Tania, la dueña del pequeño can se encuentra regañándolo debido a que este no aviso que necesitaba ir al baño y terminó haciéndose dentro del cuarto, pero esto al parecer apenó mucho al perro y escondía su rostro en el costado de su dueña, por lo que ella aseguró que solo se hacía la "vistima".

Te dije que no te hicieras ‘pipi’ en el cuarto, ¿por qué no me haces caso? Sí, sí, escóndete, hazte la vistima", se le oye decir a la mujer. "Se hace la vistima", agregó en el video.