Mujer adopta a tres pichones y un cachorro tras negarse a separarse en su rescate

Estados Unidos.- Recientemente en Facebook se ha comenzado a viralizar la historia de una mujer que ha adoptado a tres pichones y a un cachorro después de que los descubriera abandonados en un lote baldío protegiéndose mutuamente del frío, los cuales ha han negado a separarse durante su rescate.

Un video se ha viralizado en la red social después de que la mujer mostrara como los tres animales se cuidan mutuamente después de ser abandonados o quedarse sin sus madres, por lo que trató de rescatarlos y al notar lo unido que estaban decidió adoptarlos a todos.

Decidí sacar a los pájaros y al cachorro de la cueva. Cuando intenté llevarme a uno, se dio la vuelta. Las aves aún no podían volar y no querían separarse del cachorro

Ante esto la mujer decidió quedarse con las crías de ave y con el can de pocas semanas, señalando que incluso debía de alimentar a los tres pichones, destacando que a pesar de que era difícil lo intentaría.

Me sentí muy afortunada de haber salvado al cachorro y a los tres pajaritos. Los tres pichones no pueden alimentarse solos y les he dado de comer. Sé que es difícil sustituir a la madre de las aves, pero intentaré cuidarlos