VIDEO: Joven le confiesa a sus padres que es gay y recibe inesperada respuesta

Ciudad de México.- En pleno siglo 21 en donde existen situaciones realmente preocupantes, un joven decidió no ocultar más su preferencia sexual y por liberarse de ese sentimiento al confesarle a sus padres la realidad.

La respuesta que los padres le brindaron a su hijo justo cuando este les hizo saber que era gay fue realmente inesperada pues así como el joven se conmovió hasta las lagrimas, lo hizo con usuarios de Internet que se identificaron.

Fue a través de TikTok donde esta grabación se volvió viral pues sin duda usuarios de Internet se han detenido a prestar total atención al clip con el fin de brindar aplausos y admiración a los respetados padres.

El solo iniciar con pedirles perdón por lo que el prefiere fue la demostración de la gran educación familiar que existe, pues estos le respondieron "no mijo, para nada. Tú eres para nosotros igual que Yazmín, que Ricky, que todos. Nosotros te queremos. A mí no me importa si eres gay o no, al contrario. Eres una persona normal y no te presiones porque caes en una depresión".

