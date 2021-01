VIDEO: Joven se 'rompe' un brazo al realizar sus ejercicios de manera equivocada

Buenos Aires, Argentina.- Con la llegada del Año Nuevo, miles de personas se proponen hasta un sin fin de propósitos, los cuales ya son prácticamente un cliché de cada inicio de año.

Uno de los más comunes entre la gente es el ponerse en mejor forma, motivo por el que se deciden por hacer ejercicio, no obstante, esto no siempre suele salir, bien, pues al no saber como realizar las rutinas de manera adecuada, es posible sufrir horribles lesiones.

Tal y como le sucedió al joven de Argentina, en el siguiente video, quien intentó hacer unas flexiones conocidas comúnmente como lagartijas, las cuales hizo en una mala posición y le costó bastante caro.

En la grabación se ve como se recuesta sobre el suelo, e intentó levantarse con su propio esfuerzo, sin embargo, al lograr levantarse terminó por romperse un brazo.

Al ver esto, varios internautas se mostraron bastante asombrados, pues algunos mencionaron que creían que esto era imposible, mientras que algunos, quienes aseguraban ser expertos, mencionaron que su posición era bastante errónea, sin embargo, los internautas no contaron con que se trataría de una broma.

Pues tiempo despues, el chico del video aseguró que se rompió el brazo mucho tiempo atrás y de esta manera pudo simular que se lesionó en el clip viral.