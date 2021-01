VIDEO: Las clases en línea hacen 'estallar' a un niño de 6 años; su reacción se hace viral

Ciudad de México.- Debido a la pandemia por el coronavirus, la forma de realizar diversas actividades de la vida cotidiana han cambiado y sin duda, la educación ha sido una de las más afectadas. Y es que, a pesar de que las autoridades educativas, como la Secretaría de Educación Pública, han implementado distintas estrategias para un mayor aprovechamiento, las clases en línea se han convertido en una carga para padres de familia, maestros y sobretodo, para los alumnos.

Desde el inicio del confinamiento, a través de las redes sociales han circulado imágenes que se han hecho viral por las espontáneas reacciones de niños que, al final de cuentas, poco entienden acerca del problema por el que atraviesa el mundo y lo único que desean es un momento recreativo en lugar de estar frente a un monitor.

Tal es el caso de un niño de 6 años que, al sentirse harto de la situación explota contra su abuela quien le pide que haga la tarea. Ante la inesperada reacción, la mujer decide tomar su celular y grabarlo pues, aunque es entendible su frustración, es graciosa la manera como argumenta el hecho de estar cansado de tanto dibujo que tiene que hacer.

No quiero dibujar más. Abuela, ¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? Ya yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata".

El niño además mencionaba palabras fuerte y la abuela, quien a pesar de contenerse la risa, indiscutiblemente no logra concebir que el pequeño use ese lenguaje tan maduro y hable con tanta seguridad ante la situación.

¡Hay 7 tareas, no j..., Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete, ¡uh, carajo!".